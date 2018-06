Frankfurt/Main (dpa) - Die Schauspielerin Keira Knightley (27) kann eifersüchtig und zickig sein. Wie bei jedem anderen gehöre auch zu ihrer Persönlichkeit die Eifersucht, sagte sie der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» in einem Interview.

«Es ist ein sehr tierischer Trieb, das, was man hat, zu verteidigen. Und wenn jemand versucht, das wegzunehmen, was dir vermeintlich gehört, dann kommt die Eifersucht hervor», sagte die Britin der Zeitung. Zwar sehe sie nichts Positives an der Eifersucht, doch gehöre sie «einfach zu uns Menschen» dazu. Manchmal benehme sie sich auch daneben und sei zickig, fügte die Schauspielerin hinzu.