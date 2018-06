New York (dpa) - Heidi Klum (39) hat ihre wegen Wirbelsturm «Sandy» verschobene Halloween-Party nachgeholt. Sie habe anstelle dessen am Samstagabend (Ortszeit) eine «Haunted Holiday Party» - auf Deutsch etwa: Geister-Feiertags-Party - gefeiert, schrieb das Model beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Sie trug dabei das goldglitzernde Kleopatra-Kostüm mit großen Kopfschmuck, das sie nach eigenen Angaben eigentlich bei der Halloween-Party hatte tragen wollen. Dazu war ihr Gesicht über und über mit Glitzersteinchen bedeckt, wie ein Foto zeigt, das Klum bei Twitter veröffentlichte.

Zur Party in einem New Yorker Club sei die vierfache Mutter, die im April die Scheidung von ihrem Ehemann Seal eingereicht hatte, dann am Arm eines als Weihnachtsmann verkleideten Mannes erschienen, berichteten US-Medien am Sonntag. Alle Einnahmen der Feier würden den Opfern des Wirbelsturms «Sandy» gespendet.

Die aus Bergisch Gladbach stammende Moderatorin wirft sich in ihrer amerikanischen Wahlheimat zu Halloween seit Jahren in ausgefallene Kostüme. Sie war schon als Superheldin, schwarzer Rabe, paradiesische Schlange, goldfarbene Außerirdische und als Vampirin verkleidet. Im vorigen Jahr trug sie als Anatomie-Modell einen hautengen rot-weißen Bodysuit.

