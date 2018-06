Kano (AFP) Im Nordosten Nigerias haben mutmaßliche Kämpfer der radikalislamischen Sekte Boko Haram am Sonntag drei christliche Kirchen und mehrere staatliche Einrichtungen an der Grenze zu Kamerun niedergebrannt. Etwa 50 Kämpfer seien am Morgen in der Stadt Gamboru Ngala eingetroffen und hätten die Attacken verübt, sagte ein Einwohner der Nachrichtenagentur AFP. Über Tote oder Verletzte sei nichts bekannt.

