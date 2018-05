Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich indirekt zu den Nebenverdiensten ihres SPD-Herausforderers Peer Steinbrück geäußert. Politiker sollten sich immer fragen, ob die Menschen Verständnis aufbringen werden für das, was Politiker tun. Entscheiden müsse das dann jeder selbst, sagte die CDU-Vorsitzende der «Bild am Sonntag». Sie selbst habe weder Buchpläne, noch denke sie darüber nach, was nach ihrer Amtszeit komme. Zu ihrem Herausforderer sagte die Bundeskanzlerin, sie freue sich auf einen fairen Wettstreit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.