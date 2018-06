Manila (AFP) Experten haben sich bei einem Treffen auf den Philippinen für einen besseren Schutz der Thunfisch-Bestände vor Überfischung ausgesprochen. Mehrere Thunfisch-Arten seien überfischt, warnten Teilnehmer der Konferenz der Fischereikommission des West- und Zentralpazifik (WCPFC) am Sonntag in Manila. Außerdem würden bei der Jagd nach Thunfischen oft auch Haie, Rochen und andere Meerestiere in den Netzen gefangen, was auch deren Bestand gefährde.

