Ljubljana (AFP) Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise haben die Slowenen in einer Stichwahl über ihr künftiges Staatsoberhaupt entschieden. Die Wahllokale in dem kleinen Euroland öffneten am Sonntag um 7.00 Uhr. Zur Wahl standen der 60-jährige Amtsinhaber Danilo Türk und der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Borut Pahor. Der 49-Jährige war am 11. November mit 39,9 Prozent der Stimmen überraschend als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen, sein der linken Mitte angehörender Kontrahent Türk errang 35,9 Prozent der Stimmen.

