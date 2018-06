Frankfurt (SID) - In eingleisigen zweiten Ligen werden ab 2014 im Tischtennis die Erstliga-Aufsteiger ermittelt. Der Bundestag des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) beschloss in Frankfurt zur übernächsten Saison mehrheitlich eine Strukturreform der oberen Ligen mit der Verschmelzung der momentan bei Herren und Damen zwei Zweitliga-Gruppen zu jeweils einem Unterhaus und der Einführung einer zweigleisigen 3. Liga.

Die Reform soll die Attraktivität der zweiten Ligen steigern und die strukturellen Rückstände zu den Eliteklassen verringern. Durch den Umbau bilden die derzeit noch drittklassigen Regionalligen künftig nur noch die vierthöchste Klasse.

Die Delegierten stimmten außerdem einer Verlängerung der "Coaching-Regel" für die kommende Spielzeit zu. Die Ausweitung des seit 2011 laufenden Experimentes mit international nicht erlaubten Hinweise für einen Spieler während eines laufenden Satzes durch Trainer und Kollegen soll bisherige Erkenntnisse über eine zusätzliche Emotionalisierung des Sports stärker absichern. Im Falle positiver Abschlussergebnisse will der DTTB 2014 beim Weltverband ITTF einen Antrag zur allgemeinen Genehmigung des Coachings stellen.

Zur Straffung der Verbandsstruktur stimmte der Bundestag auch der Zusammenlegung der Ausschüsse für Leistungssport und Wettkampfsport zu. In der Konsequenz daraus besitzt der DTTB-Sportdirektor nummehr ein persönliches Stimmrecht beim Bundestag. Die Vertreter der Landesverbände nahmen außerdem den Antrag an, dass ehemalige Nationalspieler in Anerkennung auch für ehrenamtliche Verdienste um den Tischtennis-Sport und für Medaillengewinne bei Olympia-, WM- und EM-Turnieren die Titel "Ehrenkapitän" oder "Ehrenspieler" der Nationalmannschaften verliehen bekommen können.