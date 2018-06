Hurghada (dpa) - Ein Busunfall in Ägypten hat fünf deutsche Todesopfer gefordert, vier Männer und eine Frau. Bei der Kollision starben auch drei Ägypter. Die Deutschen waren nach Informationen der dpa offenbar nicht als Urlauber im Land, sondern arbeiteten in der Ferienregion des Badeorts Hurghada. Bundesaußenminister Guido Westerwelle sprach den Familien der verunglückten Deutschen sein tiefes Mitgefühl aus. Hohes Tempo, wilder Fahrstil und schlechte Straßen führen in Ägypten häufig zu tödlichen Busunfällen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.