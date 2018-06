Beaver Creek (SID) - Der österreichische Ski-Rennläufer Max Franz hat sich bei seinem schweren Sturz im Weltcup-Super-G von Beaver Creek verschiedene Gesichtsverletzungen zugezogen. Neben einer schweren Gehirnerschütterung erlitt der 23 Jahre alte Kärntner einen Nasenbeinbruch, eine Rissquetschwunde am Nasenrücken und Abschürfungen im Gesicht. Er musste die Nacht über zur klinischen Überwachung im Krankenhaus in Vail verbringen. Das teilte der österreichische Skiverband am Sonntag mit.

Franz war auf der berühmt-berüchtigten "Raubvogel-Piste" im US-Bundesstaat Colorado mit dem Gesicht voraus in ein Richtungstor gefahren und dabei regelrecht ausgeknockt worden.