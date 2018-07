Astana (SID) - Zwei Wochen nach dem Auftaktsieg im Eisschnelllauf-"Mekka" Heerenveen hat Claudia Pechstein mit den deutschen Team-Verfolgerinnen das Podest klar verpasst. In der kasachischen Hauptstadt Astana lag die Mannschaft mit Pechstein, Stephanie Beckert (Erfurt) und Isabell Ost (Berlin) in 3:03,52 Minuten im direkten Duell klar hinter dem direkten Konkurrenten Niederlande, der in 3:00,69 auf Platz drei fuhr. Der Sieg ging an Kanada (2:58,40) vor Südkorea (3:00,55).