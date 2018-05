Sydney (AFP) Mit einem Nachbau eines Teils der Verbotenen Stadt holt ein Ort nördlich von Sydney ein Stück China nach Australien. Wie am Montag bekannt wurde, unterzeichneten die Behörden von Wyong Shire am Sonntag einen Kaufvertrag über 15,7 Hektar Land für den Bau eines Vergnügungpark mit Nachbauten berühmter chinesischer Bauwerke. Das Projekt, das umgerechnet etwa 400 Millionen Euro kosten soll, solle "Wyong Shire in ein touristisches Mekka verwandeln und Millionen Dollar in die Region bringen", sagte Bürgermeister Doug Eaton.

