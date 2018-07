Köln (SID) - Basketball-Superstar LeBron James ist vom Magazin Sports Illustrated zum Sportler des Jahres 2012 gewählt worden. Der 27 Jahre alte Profi der Miami Heat habe eine herausragende Saison gespielt, begründete das Magazin seine Wahl. LeBron James hatte in der zurückliegenden Spielzeit mit Miami zum ersten Mal in seiner Karriere den NBA-Titel gewonnen und war zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt worden. Bei den Olympischen Spielen in London hatte er außerdem mit der amerikanischen Basketball-Nationalmannschaft die Goldmedaille gewonnen.