Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag bei fast 7488 Punkten den höchsten Stand seit anderthalb Jahren erreicht. Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex noch 0,99 Prozent auf 7479 Punkte zu.

Der MDax erklomm zeitweilig ein Rekordhoch bei rund 11 731 Punkten. Zuletzt ging es für ihn um 0,85 Prozent auf 11 712 Punkte nach oben. Der TecDax kletterte um 0,64 Prozent auf 846 Punkte.

Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank machte eine Reihe von Gründen für die gute Marktstimmung verantwortlich: die chinesische Konjunktur stabilisiert sich neuen Daten zufolge offenbar, die US-Amerikaner dürften aus Sicht der Börse die zum Jahresende drohende Fiskalklippe erfolgreich umschiffen und Griechenland sei zumindest einstweilen vom Krisenradar verschwunden. Laut Händler Markus Huber von ETX Capital ist zudem die Hoffnung wieder gestiegen, dass Spanien zeitnah offiziell um finanzielle Hilfen bitten könnte.

Die Anteilsscheine der Deutschen Börse verteuerten nach einer Kooperationsvereinbarung der Terminbörse Eurex mit ihrem chinesischen Pendant China Futures Association (CFA) um 2,05 Prozent. ThyssenKrupp-Aktien stiegen nach Berichten über ein Kaufangebot in Höhe von drei Milliarden US-Dollar für die defizitäre Sparte Steel Americas um 1,19 Prozent.

Zu den schwächeren Dax-Werten gehörten nach negativen Analystenkommentaren die Aktien von Eon, die um unterdurchschnittliche 0,18 Prozent vorrückten, sowie die von Continental mit plus 0,26 Prozent. Im MDax zogen Rheinmetall-Titel nach einem Medienbericht über ein Interesse Saudi-Arabiena am Kauf mehrerer hundert Radpanzer vom Typ «Boxer» um 2,88 Prozent an.

Am deutschen Anleihenmarkt verharrte die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere bei 1,10 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 134,84 Punkte. Der Bund Future sank um 0,43 Prozent auf 142,32 Punkte. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3057 (Freitag: 1,2986) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7659 (0,7701) Euro.