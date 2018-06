Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Top-Manager gehören einer Studie zufolge zu den Spitzenverdienern unter Europas Unternehmenschefs. Für das Jahr 2011 kassierten Konzernlenker in Deutschland nach den am Montag in Frankfurt veröffentlichten Zahlen durchschnittlich 4,3 Millionen Euro.

Besser dran waren nur ihre britischen Kollegen, die noch knapp ein Viertel mehr erhielten. Das Beratungshaus ECGS, dessen Partner unter anderen die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) ist, hat die Vergütung von 392 Chefs europäischer Unternehmen unter die Lupe genommen. Im Schnitt ergab sich dabei eine Summe von 3,7 Millionen Euro.

