Böhl-Iggelheim (AFP) Eine 85-jährige Frau hat sich in Rheinland-Pfalz mit ihrem Auto auf die Bahngleise verirrt. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn entdeckte den Wagen Sonntagnacht bei Böhl-Iggelheim zwischen Mannheim und Neustadt auf dem Gegengleis, wie die Bundespolizei am Montag in Kaiserslautern mitteilte. Die Strecke wurde sofort gesperrt, um einen Zusammenprall zwischen dem Auto und einem herannahenden Güterzug zu verhindern.

