München (AFP) Dieses Jahr wird nach Angaben des Autofahrerclubs ADAC das teuerste Tankjahr aller Zeiten - und zwar mit Abstand. Im Durchschnitt der ersten elf Monate kostete die Benzinsorte E10 pro Liter 1,604 Euro; das seien 8,2 Cent mehr als im Jahr 2011 gewesen, teilte der ADAC am Montag in München mit. Der Preis für einen Liter Diesel lag im bisherigen Jahresverlauf demnach bei 1,481 Euro pro Liter, ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 7,0 Cent.

