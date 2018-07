Köln (AFP) Zugreisende mit Bahncard können ab Sonntag vom Ausgangs- bis zum Zielpunkt ihrer Reise mit einem einzigen Ticket fahren. Das City-Ticket gelte mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag auch für den Startort der Reise, teilten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die Deutsche Bahn am Montag mit. Inhaber einer Bahncard können dann den öffentlichen Personennahverkehr sowohl zu Beginn als auch am Ziel ihrer Bahnfahrt kostenlos nutzen. Voraussetzung ist, dass die Reise länger als hundert Kilometer ist. Bislang galt der auf der Fahrkarte markierte City-Tarif nur am Zielort.

