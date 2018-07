Kassel (AFP) Nach dem Fund einer Babyleiche an einer Straße bei Kassel hat die Polizei zunächst noch keine heiße Spur von der Mutter gehabt. Am Montag gab es zunächst nur wenige Hinweise, sagte eine Polizeisprecherin in Kassel. Den Hinweisen werde nun nachgegangen.

