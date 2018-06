Berlin/Paris (AFP) Eine neue Studie der OECD hat Deutschland generelle Fortschritte bei der Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt bescheinigt. Die Beschäftigungsrate von Zuwanderern im Erwerbsalter sei in dem Jahrzehnt zwischen 2000 und 2010 um sieben Prozentpunkte auf 64 Prozent gestiegen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Montag in Berlin und Paris mit. Damit sei der Anstieg in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen OECD-Staaten deutlicher ausgeprägt.

