Brüssel (AFP) Die Finanzminister der Eurozone wollen am 13. Dezember zu einem Sondertreffen zusammenkommen, um über die Freigabe ausstehender Milliardenhilfen für Griechenland zu entscheiden. Das Treffen soll vor dem Beginn des nächsten EU-Gipfels am kommenden Donnerstag stattfinden, wie Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker am Montagabend nach einer Sitzung der Euro-Finanzminister mitteilte. Bei dem Treffen wollen die Minister das am Montag gestartete Programm zum Rückkauf griechischer Schulden bewerten.

