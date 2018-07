Berlin (AFP) Lebensmittelverpackungen aus Altpapier geben deutlich mehr unerwünschte Stoffe an die verpackten Lebensmittel ab als bisher in der Öffentlichkeit weithin angekommen. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch verwies am Montag in Berlin auf eine Studie des Bundesverbraucherschutzministeriums, laut der sich "deutliche" Spuren von Mineralölen in den Lebensmitteln fanden. Die Forscher hatten 119 Lebensmittel untersucht, die in Kartons aus Altpapier eingepackt waren.

