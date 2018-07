Wiesbaden (AFP) Die Quote der in einer Kita oder von Tageseltern betreuten Kleinkinder in Deutschland hat sich weiter erhöht. Im vergangenen März wurden bundesweit 558.200 Kinder unter drei Jahren und damit 27,6 Prozent dieser Altersgruppe fremd betreut, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im März 2011 lag die Quote bundesweit bei 25,2 Prozent und im März 2010 bei 23 Prozent.

