Rom (AFP) Der französische Kardinal Roger Etchegaray ist nach einem neuen Sturz wieder im Krankenhaus. Wie am Montag in Rom aus zuverlässiger Quelle zu erfahren war, brach sich der 90-Jährige in seiner Wohnung den Oberschenkelhals und musste operiert werden. Der Eingriff im katholischen römischen Krankenhaus Gemelli sei erfolgreich verlaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.