Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat seinen Trainer Markus Babbel entlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Um 16.00 Uhr wird sich Manager Andreas Müller am Trainingsgelände der Kraichgauer in Zuzenhausen den Pressevertretern stellen.

Babbel (40) hatte am 10. Februar die Nachfolge von Holger Stanislawski angetreten. Hoffenheim liegt in der Bundesliga nach vier Niederlagen in Serie auf dem Relegationsplatz 16. Am Sonntag hatte 1899 am 15. Spieltag 1:4 gegen Werder Bremen verloren.