Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund, der Revierrivale Schalke 04 und der Rekordchampion Bayern München sind in ihren letzten Gruppenspielen der Champions League Favoriten. Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Sieg des BVB am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen den englischen Meister Manchester City das 2,05-Fache des Einsatzes zurück.

Für einen Schalker Erfolg ebenfalls am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim französischen Titelträger HSC Montpellier beträgt die Quote sogar nur 1,91. Ein Bayern-Sieg am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Bate Borissow ist nur das 1,11-Fache des Einsatzes wert.