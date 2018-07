Frankfurt/Main (SID) - Mit mehr Sonderzügen und weniger Umsteigeverbindungen will die Deutsche Bahn AG (DB) dazu beitragen, dass die An- und Abreise von Fußballanhängern sicherer als bisher stattfinden kann. Dies war das wichtigste Ergebnis eines von der Bahn veranstalteten Fangipfels am Montag in Frankfurt/Main.

"Wir haben den Fußballfans Angebote gemacht, mit denen vielen möglichen Konflikten in unseren Zügen und Bahnhöfen vorgebeugt werden soll", erklärte dazu DB-Vorstandsmitglied Gerd Becht. Für Michael Gabriel, Leiter der Koordinierungsstelle Fanprojekte, ein Schritt in die richtige Richtung: "Wenn Fans ohne Umstieg direkt zum Spiel kommen und das zu einem guten Preis, ist das eine gute Option und spart Polizeikräfte."

In der vergangenen Saison war die Zahl der Straf- und Gewaltdelikte auf insgesamt 3505 gestiegen. Schätzungen zufolge sind an jedem Bundesliga-Wochenende etwa 100.000 Fußball-Anhänger auf der Schiene unterwegs.