Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat seinen Trainer Markus Babbel entlassen. Das gab der Verein am Montag nach dem 1:4 gegen Werder Bremen bekannt. Das Amt übernimmt zumindest bis zur Winterpause der bisherige U23-Trainer Frank Kramer. Hoffenheim liegt in der Bundesliga nach vier Niederlagen in Serie auf dem Relegationsplatz 16.

Babbel hatte am 10. Februar die Nachfolge von Holger Stanislawski angetreten. Die Entlassung des 40-Jährigen ist der zweite Trainerwechsel der laufenden Bundesliga-Saison. Zuvor musste schon Felix Magath beim VfL Wolfsburg seinen Hut nehmen.