Rom (dpa) - Lazio Rom fürchtet um seinen Stürmerstar Miroslav Klose. Beim 2:1-Sieg des italienischen Fußball-Erstligisten gegen den AC Parma musste der deutsche Nationalstürmer nach seinem Tor zum 2:0 verletzt ausgewechselt werden. Die Teamärzte befürchten eine Zerrung im rechten Oberschenkel.

Die «Gazzetta dello Sport» berichtete, der 34-Jährige sei nach München geflogen, um sich von DFB-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt untersuchen zu lassen. In Rom geht man davon aus, dass Klose beim Europa-League-Spiel am Donnerstag in Maribor und gegen den FC Bologna am Wochenende in der Serie A pausieren muss. Lazio hofft auf die Rückkehr seines besten Stürmers im Top-Spiel am 15. Dezember gegen Inter Mailand.

Die italienische Sportpresse überschüttete ihn nach seinem Treffer in der 34. Spielminute gegen Parma unterdessen wieder mit Lobeshymnen. Für die «Gazzetta» war er am 15. Spieltag der beste Römer auf dem Platz. «Sein Tor war ein Meisterstück eines echten Angreifers», lobte die größte Sporttageszeitung des Landes am Montag und bewunderte Kloses «Killer-Instinkt».

«Ohne ihn schrumpft Lazio», kommentierte das Blatt den Leistungsabfall der Römer nach Kloses Auswechslung kurz vor der Pause. Mit neun Saisontoren in der Serie A liegt Klose in der Torjägerwertung hinter Milans Stürmerstar Stephan El Shaarawy (12 Tore) und Neapels Top-Stürmer Edinson Cavani (10) auf Platz drei.

Dank Klose bleibt der Hauptstadt-Club als Tabellenfünfter an der Spitze dran. «Mit Klose geht es unaufhaltsam bergauf», titelte der «Corriere dello Sport». Mit 29 Punkten hielt Lazio Schritt mit Spitzenreiter Juventus Turin (35), dem SSC Neapel (33) und Inter Mailand (31), die ihre Spiele am Wochenende allesamt gewannen. Von den Top-Teams ließ einzig der AC Florenz Punkte. Die Fiorentina kam am Sonntagabend nicht über ein 2:2 vor heimischer Kulisse gegen Sampdoria Genua hinaus und ist nun punktgleich mit Lazio Vierter.