Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall setzt ihr Mitgliederwachstum fort. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals seit 20 Jahren wieder mehr Mitglieder gezählt werden konnten, hat Gewerkschaftschef Berthold Huber auch für 2012 ein Plus bei der größten Einzelgewerkschaft Europas angekündigt.

Zudem wolle man mehr Frauen für die IG Metall gewinnen. Für weitere Details verwies eine Gewerkschaftssprecherin am Montag aber auf die Pressekonferenz zu Organisationsfragen im Januar.

Huber hatte der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» gesagt: «Wir werden 2012 ein hohes Plus an Mitgliedern haben - deutlich mehr Zugänge als Abgänge.» Die Gewerkschaft dürfte dabei von der weitgehend stabilen Konjunktur in ihren Kernbranchen und ihrem Engagement für die Belange der Zeitarbeiter profitiert haben. Die IG Metall hat zudem 20 Millionen Euro zur Mitgliedergewinnung in die regionalen Verwaltungsstellen umgeschichtet. Wie andere Großorganisationen kämpft sie gegen den demografischen Trend, dass immer weniger junge Menschen nachrücken.

2011 hatte die IG Metall jedoch die Trendwende geschafft und am Jahresende 6172 Mitglieder mehr gehabt als zu Beginn. Exakt 2 245 760 Menschen waren Ende 2011 Mitglied in der von Huber und Detlef Wetzel geführten Gewerkschaft. Von den übrigen DGB-Gewerkschaften hatten nur die kleineren «Beamten-Gewerkschaften» für Polizei und Lehrer ebenfalls Zuwächse verzeichnet.