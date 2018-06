London (AFP) Die britische Regierung will ihren Kampf gegen die Steuerflucht von Superreichen und Großkonzernen verschärfen. Es gehe nicht an, dass "eine Minderheit ihre Zahlungen nicht leistet, manchmal unter Verstoß gegen Gesetze", sagte Finanzminister George Osborne am Montag. Er wolle zwar in Großbritannien erfolgreiche Unternehmen und einen Steuerwettbewerb, aber alle einschließlich der Weltkonzerne müssten ihre Steuern auch zahlen.

