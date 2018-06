Singapur (AFP) Die Fluggesellschaft Singapore Airlines (SIA) will ihren Anteil von 49 Prozent an der britischen Airline Virgin Atlantic von Richard Branson verkaufen. SIA verhandle mit Interessenten über einen möglichen Verkauf, teilte das Unternehmen am Montag mit. Britischen und US-Medienberichten zufolge ist die US-Gesellschaft Delta Airlines interessiert, die in dem Zukauf die Chance sehe, ihre Präsenz auf dem britischen Flughafen Heathrow zu stärken.

