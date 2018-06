Bogotá (AFP) Bei einem Einsatz des kolumbianischen Militärs sind dessen Angaben zufolge mindestens 20 Mitglieder der FARC-Guerilla getötet worden. Wie ein ranghoher Armeevertreter am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, zielte der Beschuss auf ein Camp der Guerillagruppe in Los Arrayanes, einer ländlichen Gegend in der Provinz Nariño an der Grenze zu Ecuador. Der Angriff sei "gewaltsam" gewesen, und es werde mit "mindestens 20 Toten" gerechnet, sagte General Leonardo Barrero. Demnach ereignete sich der Angriff am Samstagmorgen Ortszeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.