Seoul (dpa) - Trotz internationaler Warnungen treibt Nordkorea die Vorbereitungen für seinen Raketenstart voran. Die erste Stufe einer dreistufigen Trägerrakete sei an der Startrampe an der Westküste aufgestellt worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Nordkorea will einen Beobachtungssatelliten auf eine Erdumlaufbahn bringen. Die USA, Südkorea und Japan sehen darin einen Test für Technologie für eine Langstrecken-Atomrakete. Mit dem geplanten Start verstoße Nordkorea gegen UN-Resolutionen.

