Kassel (dpa) - Nach dem Fund einer Babyleiche bei Kassel sucht die Polizei weiter nach der Mutter des toten Säuglings. Es gebe keine neuen Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Ein Spaziergänger hatte die Leiche des kleinen Mädchens am Samstag in einer Mülltüte am Straßenrand entdeckt. Das Baby war nach ersten Untersuchungsergebnissen im siebten oder achten Schwangerschaftsmonat tot geboren worden. Wie lang das Neugeborene dort lag, war zunächst unklar.

