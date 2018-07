London (dpa) - Prinz William und seine Frau Kate erwarten Nachwuchs. Das teilte Williams Büro Clarence House am Montag in London mit.

Die 30 Jahre alte Herzogin sei am Nachmittag wegen Schwangerschaftsübelkeit in London ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Schwangerschaft sei in einem sehr frühen Stadium. Kate brauche nun Ruhe. Sie werde einige Tage im Krankenhaus bleiben. Die ganze Familie sei hoch erfreut.