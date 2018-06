London (dpa) - Kate und William erwarten ein Baby. Die Schwangerschaft der 30 Jahre alten Herzogin sei in einem sehr frühen Stadium, teilte das Büro von Prinz William in London mit. Aber es gibt Komplikationen: Kate kam ins Krankenhaus, weil sie an einer schwerer Schwangerschaftsübelkeit leidet. Sie solle einige Tage in der Klinik bleiben und brauche viel Ruhe. Das Kind wird Nummer drei in der Thronfolge des britischen Königshauses - hinter Kronprinz Charles (und William.

