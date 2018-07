Hertha hält Anschluss an Braunschweig: 2:1 in Cottbus

Cottbus (dpa) - Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an Tabellenführer Eintracht Braunschweig gehalten. Die Berliner kamen am Montagabend zum Abschluss des 17. Spieltages zu einem 2:1 beim FC Energie Cottbus. Peer Kluge und Ronny erzielten die Treffer für die Gäste. Dennis Sørensen hatte für Energie vor 13 070 Zuschauern den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert. Nach dem 15. Spiel ohne Niederlage hat Hertha als Tabellenzweiter weiter vier Zähler Rückstand auf Halbzeit-Meister Braunschweig. Die Cottbuser, die zuletzt drei Heimspiele hintereinander gewannen, blieben auf Rang vier.

Dortmund ohne Subotic und Bender gegen Manchester City

Dortmund (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund muss im letzten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag gegen Manchester City auf Neven Subotic und Sven Bender verzichten. Wie eine medizinische Untersuchung am Montag ergab, zog sich Innenverteidiger Subotic im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag beim FC Bayern München eine Beckenprellung zu. Der defensive Mittelfeldspieler Bender klagt über Muskelprobleme. In Sebastian Kehl fällt auch eine mögliche Alternative für ihn aus.

Kölner Chihi zieht sich Muskelbündelriss zu - Lange Pause

Köln (dpa) - Mittelfeldspieler Adil Chihi vom 1. FC Köln wird drei bis vier Monate ausfallen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Chihi hatte sich in der Partie gegen den FC Ingolstadt (1:0) am Sonntag einen Muskelbündelriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. «Es tut mir unendlich leid für Adil. Sein Ausfall ist ein großer Verlust für uns», sagte Kölns Trainer Holger Stanislawski.

Linienrichter nach Prügelattacke durch Jugendliche gestorben

Amsterdam (dpa) - Ein 41 Jahre alter Linienrichter ist nach einer schweren Prügelattacke durch drei junge Amateurfußballspieler aus Amsterdam gestorben. Das teilte der Verein des Mannes, der SC Buitenboys, am Montagabend in Almere bei Amsterdam mit. Die 15- und 16-Jährigen waren am Morgen unter dem Verdacht der schweren Körperverletzung festgenommen worden. Sie sollen den ehrenamtlichen Linienrichter gegen den Kopf geschlagen und getreten haben, so dass er schwere Hirnverletzungen erlitt. Die jungen Männer hatten den Familienvater am Sonntag nach einem Spiel in Almere angegriffen.

Viermalige Ironman-Weltmeisterin Chrissie Wellington tritt zurück

London (dpa) - Die viermalige Ironman-Weltmeisterin Chrissie Wellington tritt zurück. «Ich bin an den Punkt gekommen, an dem ich weiß, dass es richtig ist, vom professionellen Ironman-Rennen zurückzutreten», schrieb die Triathletin am Montag auf ihrer Homepage. Nach ihrem WM-Sieg auf Hawaii 2011 hatte die Britin zunächst einmal für ein Jahr eine Auszeit genommen. Nun hat sie sich entschlossen, nicht mehr zurückzukehren. Den Titel auf Hawaii hatte die 35-Jährige außer 2011 noch 2007, 2008 und 2009 gewonnen.