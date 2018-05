Griechischer Schuldenrückkauf hat begonnen =

Athen (dpa) - Griechenland hat am Montag die Bedingungen für seinen geplanten Schuldenrückkauf veröffentlicht. Den Haltern verschiedener Staatspapiere mit langen Laufzeiten werden Angebote von 30,2 bis 40,1 Prozent des ursprünglichen Werts gemacht. Die Offerte endet am Freitagnachmittag (7.12.) Dies teilte die zuständige staatliche Behörde PDMA mit. Die Aktion ist wichtiger Bestandteil eines Milliarden-Pakets an Maßnahmen, um Griechenland in den kommenden Jahren zusätzlich finanziell zu unterstützen. Ihr Erfolg ist entscheidend dafür, dass dieses Hilfspaket der internationalen Geldgeber auch umgesetzt werden kann. Am späten Montagnachmittag will der griechische Finanzminister Ioannis Stournaras seine Amtskollegen der Eurogruppe in Brüssel über die Details informieren.

Notenbank: Griechenlands Talfahrt geht weiter =

Athen (dpa) - Die Talfahrt der griechischen Wirtschaft geht ungebremst weiter. Wegen der harten Sparmaßnahmen und geringen Investitionen rechnet die griechische Notenbank mit einem weiteren Schrumpfen der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr zwischen 4 und 4,5 Prozent. Seit Ausbruch der Krise sei das Bruttoinlandprodukt (BIP) um gut 20 Prozent gefallen. Die Lage sei ähnlich dramatisch wie nach der großen Rezession im Zuge der Weltwitschaftskrise 1929, heißt es in einem Bericht der Notenbank, der dem griechischen Parlament vorgelegt wurde. Es ist bereits das fünfte Rezessionsjahr. Die Arbeitslosigkeit übertrifft die 25 Prozent. Positive Entwicklung: Wegen der harten Sparmaßnahmen und Kürzungen habe die griechische Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit größtenteils wieder gewonnen.

Deutschland und Frankreich ringen um EADS-Aktionärsstruktur =

München/Paris (dpa) - Deutschland und Frankreich ringen weiter um ihren Einfluss auf Europas größten Luft- und Raumfahrtkonzern EADS. Angesichts vieler Gerüchte um die künftige Aktionärsstruktur des Airbus-Mutterkonzerns bestätigte das Unternehmen am Montag, dass die Großaktionäre über eine Neuordnung der Eigentümerstruktur verhandeln. Die EADS-Führung sei an diesen Gesprächen aktiv beteiligt, heißt es in der Mitteilung. Der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zufolge wollen die an dem Konzern direkt oder indirekt beteiligten Staaten - Frankreich, Deutschland und Spanien - ihren Anteil auf insgesamt knapp 30 Prozent reduzieren. Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) sagte dem «Handelsblatt»: «Bei EADS geht es darum, die Balance zwischen Deutschland und Frankreich zu sichern.»

Studie: Deutsche Top-Manager gehören zu Spitzenverdienern in Europa =

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Top-Manager sind beim Gehalt in Europa Spitze - nur ihre britischen Kollegen kassieren einer Studie zufolge mehr. Auf durchschnittlich 4,3 Millionen Euro summierte sich die Vergütung der Chefs deutscher Konzerne für das Jahr 2011, wie aus den am Montag in Frankfurt veröffentlichten Zahlen des Beratungshauses ECGS hervorgeht. Deutschland sei bei der Bezahlung seines Spitzenpersonals inzwischen wettbewerbsfähig, bilanzierte Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): «In Zukunft ist der Aufsichtsrat gefordert, dass er schaut, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden.»

ADAC: 2012 wird teuerstes Tankjahr aller Zeiten =

München (dpa) - 2012 wird nach Angaben des ADAC das mit Abstand teuerste Tankjahr aller Zeiten. Daran werden auch die zuletzt wieder gesunkenen Spritpreise nichts mehr ändern, wie der Autoclub am Montag in München mitteilte. In den vergangenen elf Monaten kostete der Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt nach Berechnungen des ADAC 1,604 Euro und damit satte 8,2 Cent mehr als im gesamten Vorjahr. Auch 2011 war bereits ein Rekordjahr. Diesel wurde ebenfalls kräftig teurer: Für einen Liter mussten Autofahrer zwischen Januar und November im Schnitt 1,481 Euro zahlen, 7 Cent mehr als 2011. Der Benzinpreis schwankt je nach Region, Tag und Zeit deutlich.

EU-Kommission will Beschäftigungsgarantie für Jugendliche =

Brüssel (dpa) - Angesichts der Rekordarbeitslosigkeit in Europa will die EU-Kommission eine Beschäftigungsgarantie für junge Arbeitslose oder Schulabgänger vorschlagen. EU-Arbeitskommissar Laszlo Andor regt mit seiner «Jugendgarantie» an, dass die EU-Staaten dafür sorgen, dass kein junger Mensch mehr als vier Monate ohne Job oder Weiterbildung bleibt. Andor will die Pläne am Mittwoch vorstellen. Vorschreiben oder gar erzwingen kann die Europäische Union solch eine Garantie nicht: Bei der Arbeitsmarktpolitik soll Brüssel den Staaten laut EU-Vertrag nur mit «Untersuchungen, Stellungnahmen und ... Konsultationen» zur Seite stehen. Die EU-Kommission will die Hauptstädte aber ermutigen, zum Beispiel Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds zu nutzen.

Dax steigt auf höchsten Stand seit Juli 2011 =

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag bei fast 7488 Punkten den höchsten Stand seit anderthalb Jahren erreicht. Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex noch 0,99 Prozent auf 7479 Punkte zu. Der MDax erklomm zeitweilig ein Rekordhoch bei rund 11 731 Punkten. Zuletzt ging es für ihn um 0,85 Prozent auf 11 712 Punkte nach oben. Der TecDax kletterte um 0,64 Prozent auf 846 Punkte. Am deutschen Anleihenmarkt verharrte die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere bei 1,10 Prozent. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3057 (Freitag: 1,2986) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7659 (0,7701) Euro.