Jerusalem (AFP) Die israelische Regierung hat die Wiederbelebung von Plänen für ein umstrittenes Siedlungsprojekt in Ost-Jerusalem angekündigt. Das im Jahr 2010 von der US-Regierung verurteilte Vorhaben, im Viertel Ramat Schlomo rund 1600 Wohnungen zu bauen, solle weiter verfolgt werden, teilte eine Sprecherin des israelischen Innenministeriums am Montag mit. In den kommenden beiden Wochen sollten "eventuelle Einwände gegen das vor zwei Jahren beschlossene Programm diskutiert" werden.

