Den Haag (AFP) Die niederländische Polizei hat am Montag 55 mutmaßliche Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, lösten etwa 150 Einsatzkräfte nach einem Hinweis des Geheimdiensts ein "Geheimtreffen der PKK" in einer Ferienanlage in der Stadt Ellemeet im Südwesten des Landes auf. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen. Das Treffen habe am Freitag begonnen und hätte eine Woche lang dauern sollen, erklärte die Staatsanwaltschaft.

