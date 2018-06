Moskau (AFP) Nach einem 190 Kilometer langen Horror-Stau auf der Autobahn zwischen Moskau und St. Petersburg hat die russische Regierung Besserung beim Winterdienst auf den Straßen des Landes gelobt. Während des mehrtägigen Staus habe es Probleme gegeben, die Auto- und Lastwagenfahrer zu informieren und feststeckende Fahrer mit Getränken und Lebensmitteln zu versorgen, sagte Katastrophenschutzminister Wladimir Puschkow am Montag bei einer Kabinettssitzung in Moskau. Die Mitarbeiter der zuständigen Behörden müssten künftig "auf den Straßen arbeiten und nicht in ihren warmen Büros".

