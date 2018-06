Moskau (AFP) Die französische Kino-Ikone Sophie Marceau setzt sich für mehr Engagement der Filmindustrie ihres Heimatlandes in China ein. Die Volksrepublik sei trotz der Restriktionen für ausländische Filme ein "riesiger Markt", sagte die 46-Jährige am Montag in Peking, wo sie ihren neuen Film "Happiness Never Comes Alone" ("Und nebenbei das große Glück") vorstellte. Dieser Markt werde aber derzeit von Hollywood-Produktionen dominiert. Marceaus neuer Film, eine romantische Liebeskomödie des Regisseurs James Huth, ist einer von 34 ausländischen Filmen, die dieses Jahr in China zugelassen wurden.

