Istanbul (AFP) Während des Besuchs von Russlands Staatschef Wladimir Putin in der Türkei hat sich dessen Außenminister Sergej Lawrow laut türkischen Medienberichten das linke Handgelenk gebrochen. Lawrow sei in seinem Hotelzimmer in Istanbul gestürzt und ins Krankenhaus gebracht worden, schrieben etwa die Tageszeitung "Hürriyet" und der Fernsehsender NTV am Montag auf ihren Internetseiten. Dort sei er etwa eine halbe Stunde lang behandelt worden.

