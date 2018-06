Tokio (dpa) - Bei dem Einsturz eines Autobahntunnels in Japan sind neun Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung die auf Behörden. Allein fünf Leichen seien in einem Minibus gefunden worden, der am Sonntagmorgen in dem Tunnel westlich von Tokio von herabfallenden Deckenplatten getroffen worden und in Flammen aufgegangen war, meldet der Fernsehsender NHK. Drei Tote habe es in einen Pkw, einen weiteren in einem Kühllastwagen gegeben. Zwei Frauen waren bei dem Unglück verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

