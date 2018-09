Addis Abeba (AFP) Trotz internationalen Drucks haben sich der Sudan und der Südsudan bislang nicht über die Zugehörigkeit der Grenzregion Abyei einigen können. Wie die in dem Konflikt vermittelnde Afrikanische Union (AU) am Dienstag mitteilte, läuft die Frist für eine Vereinbarung nach sechs Wochen am Mittwoch aus. Die sehr fruchtbare Region ist etwa so groß wie der Libanon.

