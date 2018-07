Sydney (AFP) Erstmals seit ihrem Auftritt als Traumpaar in der Musical-Verfilmung "Grease" in den 1970er Jahren haben John Travolta und Olivia Newton-John wieder gemeinsam ein Lied aufgenommen. Für eine Benefiz-CD in Erinnerung an Travoltas verstorbenen Sohn Jett schmetterten die beiden ihren millionenfach verkauften "Grease"-Hit "You're the One That I Want". "Olivia und ich wollten schon lange wieder zusammen arbeiten", sagte Travolta in einem Interview mit Fairfax Media vom Dienstag. "Aber wir wollten, dass es ein gutes Projekt ist, etwas Gehaltvolles, sonst hat man das Gefühl, etwas zu erzwingen."

