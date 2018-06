Hannover (AFP) Nach intensiver Debatte hat sich die CDU für schrittweise Rentenverbesserungen für ältere Mütter ausgesprochen. Die Delegierten des Parteitags in Hannover verabschiedeten am Dienstagabend mit großer Mehrheit einen Antrag des Bundesvorstands zur Bekämpfung der Altersarmut. Die CDU wolle "die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rente für Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, verbessern", heißt es in dem Antrag. Dies könne wegen der notwendigen Haushaltskonsolidierung aber nur schrittweise geschehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.