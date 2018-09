Brüssel (AFP) Die EU-Länder haben dem überschuldeten Griechenland wie von der Eurogruppe beschlossen zwei weitere Jahre zur Verringerung seines Defizits eingeräumt. Die Regierung in Athen muss nach dem Beschluss der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel erst im Jahr 2016 wieder die Defizitgrenze von 3,0 Prozent der griechischen Wirtschaftskraft einhalten. Die EU-Finanzminister bestätigten damit eine Entscheidung der Eurogruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF), dem Land wegen seiner schlechten Wirtschaftslage mehr Zeit einzuräumen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.