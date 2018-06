Brüssel (AFP) Die NATO hat am Dienstag grünes Licht für die Stationierung von Patriot-Raketenabwehrsystemen in der Türkei gegeben. Die 28 Außenminister der Allianz billigten in Brüssel einen entsprechenden Antrag der Türkei, wie die Allianz mitteilte. In einer Erklärung hieß es, die Lage an der türkisch-syrischen Grenze und wiederholte Grenzverletzungen sorgten für "ernste Besorgnis".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.