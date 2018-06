Paris (AFP) Frankreichs First Lady Valérie Trierweiler will bei einer der ersten Hochzeiten eines homosexuellen Paares in ihrem Land als Trauzeugin auftreten. Sobald das Gesetz zur Einführung der Homo-Ehe verabschiedet sei, werde sie an einer Trauung teilnehmen, sagte die Lebensgefährtin von Frankreichs Staatschef François Hollande am Montagabend dem Sender RTL. Sie freue sich, dass sie "eine der allerersten Trauzeuginnen bei einer der allerersten Hochzeiten" von Homosexuellen werde. Laut RTL will sich ein mit Trierweiler befreundetes schwules Paar das Jawort geben.

